Курченко продав Онищенку і Фуксу права на "гроші Януковича", – ЗМІ

Онищенко і Фукс у 2015 році придбали кіпрську компанію, яка тримала облігації і готівкові гроші, що були заморожені українським судом

Олександр Онищенко і Павло Фукс придбали у Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на розслідування телеканалу Al Jazeera, в розпорядженні якого опинився контракт, згідно з яким Олександр Онищенко і Павло Фукс є сторонами в угоді.

"Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко – український газовий магнат, втікач, відомий як "гаманець" Януковича", – йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (в пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited. Ця компанія тримала облігації на суму 160 млн доларів і готівкові гроші, які були заморожені українським судом, оскільки були отримані злочинним шляхом. Повідомляється, що покупці прагнули отримати прибуток в розмірі 130 млн доларів, спробувавши розморозити активи. У пункті 4.4 контракту йдеться, що "сторони зобов'язуються спільно вживати заходів для зняття арешту з рахунків Quickpace Limited".

Онищенко не бачить нічого поганого в придбанні компанії, що займається замороженими активами.

"Ви можете купити [актив] дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші", – сказав він "Аль-Джазірі".

Онищенко підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода відбулася. Однак кіпрський адвокат і НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшов, і документи компанії фіксують передачу права власності одній з компаній Фукса.

У розпорядженні "Аль-Джазіри" є запис, що свідчить про початковий внесок у розмірі 2 млн доларів з рахунку в Barclays Bank на інший, латвійський Norvic Banka.

Зараз Quickpace належить Evermore Property Holdings Limited, кіпрській компанії, яка належить Dorchester International Incorporated. Власник останньої – Павло Фукс.

Як пише "Економічна правда", документи, отримані "Аль-Джазірою", показують, що клан Януковича перекладав вкрадені гроші на банківські рахунки в Латвії, а потім в десятки офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть у Великобританії.

"Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку силу-силенну різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід", – сказав виконавчий директор Hermitage Capital Білл Браудер.

Ім'я Януковича ніколи не з'являлося на жодному з документів. Компанії були записані на номінальних директорів – персонажів, які просто діяли за дорученням реального власника, зазначає видання.

"Зараз йде дуже сильний опір з боку еліти, яка знаходиться при владі, і чим більше ми розслідуємо, тим більше ми стикаємося з цим опором", – сказав "Аль-Джазірі" директор НАБУ Артем Ситник.

"Парламент вживає заходів для того, щоб взяти під свій контроль керівництво Агентства по боротьбі з корупцією", – додав він.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в НАБУ заявили, що близько 156,8 мільйона доларів, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, були арештовані за рішенням суду у травні 2016 року на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи".

Онищенко заявив, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, і вони були заарештовані Генпрокуратурою у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.

Водночас у Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко.

Згодом Онищенко сказав, що згоден розлучитися з заарештованими коштами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.