Курченко придбав банк за його ж кредитні кошти

Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва, слідчі Генеральної прокуратури встановили, що Сергій Курченко придбав 80% акцій "Брокбізнесбанку" у братів Буряків за рахунок кредитних коштів, отриманих в "Брокбізнесбанку".

"У липні-серпні 2013 року колишні акціонери "Брокбізнесбанку" продали частину своїх акцій підприємствам: "Муйне", "Айнам", "Амінамі", "Анкона-Торг", "Амадіна", "Хіган", "Алконост", "Ультрастарінвест", "Східно-європейська паливно-енергетична компанія"", - сказано в постанові Печерського районного суду.

Зазначені компанії пов'язані з Сергієм Курченко. "Реалізація акцій була здійснена шляхом незаконного виведення коштів на загальну суму понад 2 млрд грн з "Брокбізнесбанку" шляхом видачі фіктивних кредитів... і подальшого придбання зазначеними підприємствами акцій "Брокбізнесбанку" фактично за рахунок коштів банку", - йдеться в матеріалах справи.

Слідчі також вказують, що, незважаючи на колегіальність правління та спостережну раду банку, керівництво діяльністю банку здійснював Курченко та інші учасники. Ці особи в період з липня 2013 року по лютий 2014 року скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, у т. ч. незаконно заволоділи коштами "Аграрного фонду" на загальну суму 2,07 млрд грн. Злочинна діяльність зазначених осіб, у тому числі в частині виведення коштів, призвела до того, що "Брокбізнесбанк" визнали неплатоспроможним, а згодом ліквідували.

Нагадаємо, Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств. Судячи зі слів Захарченка, найпривабливіші активи російські куратори "ДНР" планують передати структурам Сергія Курченка, який утік до Росії.