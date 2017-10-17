Курченко став власником однієї з російських компаній газозаправних станцій

Російська АФК "Система" продала компанію "СГ-трейдинг", яка володіє більше 60 автомобільними газозаправними станціями в 20 регіонах РФ, бізнесменові Сергію Курченку, який покинув Україну у 2014 році.

Сергій Курченко купив у АФК "Система" компанію "СГ-трейдинг", що володіє мережею газових заправних станцій і іншими активами зі зберігання і реалізації зрідженого вуглеводневого газу.

"АФК "Система" закрила операцію з продажу 100% акцій компанії "СГ-трейдинг", основною діяльністю якої є оптова та роздрібна торгівля зрідженим вуглеводневим газом. Покупцем виступило ТОВ "Прем'єр Ойл", - повідомив виданню РБК представник АФК "Система" Сергій Копитов. Представник Курченка відмовився від коментарів для РБК.

За даними українського порталу LIGA.net, Курченко вів переговори з "Системою" понад рік. Тим часом ще в 2013 році "Система" повідомляла, що має намір продати 100% акцій "СГ-трейдинг" сторонньому покупцеві.

"СГ-трейдинг" володіє більш ніж 60 автомобільними газозаправними станціями в 20 регіонах Росії і 11 базами зберігання зрідженого газу сумарною потужністю 5,3 тис. тонн.

Курченко, якого називали одним з найбільш близьких до сім'ї екс-президента Януковича людей, покинув Україну в лютому 2014 року. У вересні 2014 року стало відомо, що Курченко переніс свій бізнес в Росії, пізніше з ім'ям бізнесмена пов'язували ряд бізнесів в Криму та Донбасі. Зокрема, в червні 2016 року український видання "Економічна правда" з посиланням на джерела на ринку повідомляло, що підконтрольні Курченку компанії експортують вугілля з Донбасу через Росію до Туреччини.

У квітні цього року російські змі повідомили, що оголошений у розшук Сергій Курченко в Москві живе у великому будинку в Жуківці за $ 35 млн, полює на Камчатці, куди літає приватними літаками, влаштував дружину в театр Олега Табакова і не платить зарплату підлеглим.

Нагадаємо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.