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Курченку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та ухилянні від податків

Його оголошено в розшук, адже підозрюваний перебуває за межами України
Бізнесмену Сергію Курченку направили повідомлення про підозру у ряді порушень, зокрема у створенні злочинної організації та ухилянні від податків в особливо великих розмірах. Його оголосили в розшук.
Курченку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та ухилянні від податків Сергій Курченко. Фото: Ігор Cкачков/Forbes

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "злочинній схемі Курченка".

"У вівторок, 30 травня, прокуратурою Одещини погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові спостережної ради групи компаній С. Курченку у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Окрім того, склали повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.

За даними слідства, ці люди за межами України, у зв’язку з чим їх оголосили у розшук.

Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Відзначимо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

 
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