Курди заявляють про загибель мирних громадян внаслідок бомбардувань турецької авіації

Анкара підтверджує інформацію про жертви, але стверджує, що всі вони - курдські бійці

У результаті бомбардувань авіацією турецької армії позицій курдських "Загонів Народної самооборони" (YPG) в районі Афрін в Сирії загинули десять осіб, з яких семеро - мирні жителі.

Серед загиблих - восьмирічний хлопчик, а також троє бійців YPG, з яких дві жінки. У курдській партії "Демократичний союз" (PYD) напередодні заявили про 25 поранених мирних жителів в результаті бомбардувань. Анкара також повідомляє про жертви з боку курдів, однак стверджує, що всі вони - курдські бійці, а не цивільні особи, - заявив представник курдів Біруск Хасакех, повідомляє "Немецкая волна".

Тим часом, в Туреччині заявили про обстріл з боку курдів вранці в неділю, 21 січня, прикордонної турецької провінції Кіліс, повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu. Як стверджує губернатор провінції, три ракети потрапили в будинки, одна людина легко поранена.

Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.