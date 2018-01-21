Курди заявляють про загибель мирних громадян внаслідок бомбардувань турецької авіації
Серед загиблих - восьмирічний хлопчик, а також троє бійців YPG, з яких дві жінки. У курдській партії "Демократичний союз" (PYD) напередодні заявили про 25 поранених мирних жителів в результаті бомбардувань. Анкара також повідомляє про жертви з боку курдів, однак стверджує, що всі вони - курдські бійці, а не цивільні особи, - заявив представник курдів Біруск Хасакех, повідомляє "Немецкая волна".
Тим часом, в Туреччині заявили про обстріл з боку курдів вранці в неділю, 21 січня, прикордонної турецької провінції Кіліс, повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu. Як стверджує губернатор провінції, три ракети потрапили в будинки, одна людина легко поранена.
Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.
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