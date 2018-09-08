БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацбанк України встановив курс основних валют щодо гривні на п'ятницю, 10 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс НБУ на 10 серпня: долар і євро істотно подорожчають
Курс НБУ на 10 серпня: долар - 27,11 грн, євро - 31,43 грн
Фото: gettyimages.com
Вартість долара склала 27,11 грн.
Таким чином, у порівнянні з попереднім робочим днем долар подорожчав на 15 копійок.
Курс євро зріс у ціні на 19 коп. і склав 31,43 грн.
Російський рубль у порівнянні з попереднім днем подешевшав на 14 копійок - 0,423 грн.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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