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Курс НБУ на 10 серпня: долар і євро істотно подорожчають

Курс НБУ на 10 серпня: долар - 27,11 грн, євро - 31,43 грн
Нацбанк України встановив курс основних валют щодо гривні на п'ятницю, 10 серпня.
Курс НБУ на 10 серпня: долар і євро істотно подорожчають Фото: gettyimages.com

Вартість долара склала 27,11 грн.

Таким чином, у порівнянні з попереднім робочим днем долар подорожчав на 15 копійок.

Курс євро зріс у ціні на 19 коп. і склав 31,43 грн.

Російський рубль у порівнянні з попереднім днем подешевшав на 14 копійок - 0,423 грн.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

 

 

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09 08 2018 19:42
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