БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України встановив курс основних валют щодо гривні на четвер, 23 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс НБУ на 23 серпня: євро подорожчав на 52 копійки
Російський рубль - 0,412 грн
Фото: gettyimages.com
У порівнянні з курсом долара у попередній робочий день його вартість збільшилася на 18 коп. і склала 27,88 грн.
Євровалюта виросла в ціні на 52 коп. - до 32,39.
Російський рубль без змін - 0,412 грн.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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