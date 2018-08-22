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Курс НБУ на 23 серпня: євро подорожчав на 52 копійки

Російський рубль - 0,412 грн
Національний банк України встановив курс основних валют щодо гривні на четвер, 23 серпня.
Курс НБУ на 23 серпня: євро подорожчав на 52 копійки Фото: gettyimages.com

У порівнянні з курсом долара у попередній робочий день його вартість збільшилася на 18 коп. і склала 27,88 грн. 

Євровалюта виросла в ціні на 52 коп. - до 32,39.

Російський рубль без змін - 0,412 грн. 

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

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22 08 2018 19:35
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