Курс НБУ на 23 серпня: євро подорожчав на 52 копійки

Національний банк України встановив курс основних валют щодо гривні на четвер, 23 серпня.

У порівнянні з курсом долара у попередній робочий день його вартість збільшилася на 18 коп. і склала 27,88 грн.

Євровалюта виросла в ціні на 52 коп. - до 32,39.

Російський рубль без змін - 0,412 грн.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.