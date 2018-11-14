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Курс валют: гривня ослабла

Курс валют НБУ на 14 листопада: долар і євро дорожчають
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 листопада на рівні 27,91 гривні.
Курс валют: гривня ослабла Фото: from-ua.com

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,64 гривні, йдеться в даних регулятора.

Нагадаємо, 13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,94 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 листопада на рівні 27,90 гривні.

Нагадаємо, правління Національного банку заявило, що бачить зростання імовірності реалізації окреслених ризиків і вважає за необхідне посилити жорсткість монетарних умов шляхом підвищення облікової ставки – до 18%. Наразі підвищення облікової ставки на 0,5 п.п., на думку Правління, достатньо для зниження інфляції до цільового діапазону у строки, передбачені прогнозом. У випадку реалізації проінфляційних ризиків Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для забезпечення зниження інфляції до встановлених цілей на прийнятному часовому горизонті. Підвищення облікової ставки до 18% затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 6 вересня 2018 року № 593-рш "Про розмір облікової ставки".

 

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14 11 2018 10:15
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