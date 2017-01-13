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Курс валют від НБУ: євро перескочив за 29 гривень вперше з жовтня

Євро вперше за 3 місяці піднявся вище 29 гривень
У п'ятницю, 13 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 27,25/$.
Курс валют від НБУ: євро перескочив за 29 гривень вперше з жовтня Фото: grim.in.ua

Таким чином, долар США подорожчав на 14 копійок. Тим часом євро підскочив на 63 копійки – до 29,10/€. Останній раз офіційний курс євро піднімався вище 29 гривень 6 жовтня 2016 року. Тоді НБУ встановив його на рівні 29,03/€.

Про це повідомляє НБУ.

Курси валют:

100 доларів США – 2725.1629

100 євро – 2910.2015

100 польських злотих – 664.9609

10 російських рублів – 4.5803

100 швейцарських франків – 2709.1803

100 юанів – 395.2950

З 31 березня 2015 Національний банк змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та механізм його розрахунку. З цього дня офіційний курс гривні встановлюється в кінці робочого дня і починає діяти з наступного робочого дня.

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13 01 2017 07:59
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