Курсантів вишу Повітряних Сил годували стравами з тарганами і хробаками, – ФОТО

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.

"Військові прокурори Харківського гарнізону, у зв'язку із розслідуванням розкрадань в Харківському Національному інституті (університеті, – ред.) Повітряних сил, йшли не на склади боєприпасів (куди вже є заборона заходити з ГШ МОУ), а в курсантську їдальню! Виявляється, що так харчуються майбутні військові льотчики...", – повідомив Матіос.



Фото: facebook.com/MatiosAnatolii



Фото: facebook.com/MatiosAnatolii



Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

За словами військового прокурора, слідом за керівником військового вишу сьогодні затримали його заступника.

"Завтра суд обиратиме запобіжний захід обом", – зазначив Матіос.

Нагадаємо, начальника Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ ім. Івана Кожедуба (ХНУПС) затримали співробітники військової прокуратури за підозрою в розтраті 2,4 млн грн при закупівлі пального.

У вересні українські військові одного із батальйонів Військово-морських сил ЗСУ виявили в банці з тушонкою робочу рукавичку.