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Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ

Зустріч відбулася перед Конференцією з питань безпеки
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорив з представниками ОБСЄ загострення конфлікту на сході України.
Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ Фото: delfi.lt

"Зустрівся зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки. Обговорювали складну ситуацію на Сході України і шляхи подолання безвихідного стану безпеки, а також політичні напрямки", - повідомив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінджер у своєму мікроблозі Twitter.

 

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

 

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16 02 2018 13:23
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