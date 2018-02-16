Курт Волкер в Мюнхені зустрівся з представниками ОБСЄ Зустріч відбулася перед Конференцією з питань безпеки

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорив з представниками ОБСЄ загострення конфлікту на сході України.

Фото: delfi.lt

"Зустрівся зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки. Обговорювали складну ситуацію на Сході України і шляхи подолання безвихідного стану безпеки, а також політичні напрямки", - повідомив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінджер у своєму мікроблозі Twitter. Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks. @SpecRepUkraine #MSC2018 pic.twitter.com/02FwC9mJgc — Thomas Greminger (@gremingerosce) 16 лютого 2018 р. Як відомо, 27 грудня Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб . Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію