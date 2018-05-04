Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Курц пояснив, чому Австрії не вислала російських дипломатів

За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна підтримує хороші відносини з Росією, тому не стала висилати її дипломатів.
Курц пояснив, чому Австрії не вислала російських дипломатів Фото:lenta.ru

"Питання про висилку російських дипломатів не можна ставити на загальноєвропейську лінію, адже близько третини країн ЄС вирішили цього не робити, в тому числі Австрія. Наша держава дотримується нейтралітету, Відень є штаб-квартирою для багатьох міжнародні організацій", - пояснив Курц в ефірі каналу Puls 4.

За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході.

Канцлер визнав, що Польща і країни Балтії історично мають інші відносини з Росією, проте заявив про необхідність "знаходити порозуміння".

Нагадаємо, що німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2018 12:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.