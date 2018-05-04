Курц пояснив, чому Австрії не вислала російських дипломатів

За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна підтримує хороші відносини з Росією, тому не стала висилати її дипломатів.

"Питання про висилку російських дипломатів не можна ставити на загальноєвропейську лінію, адже близько третини країн ЄС вирішили цього не робити, в тому числі Австрія. Наша держава дотримується нейтралітету, Відень є штаб-квартирою для багатьох міжнародні організацій", - пояснив Курц в ефірі каналу Puls 4.

За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході.

Канцлер визнав, що Польща і країни Балтії історично мають інші відносини з Росією, проте заявив про необхідність "знаходити порозуміння".

Нагадаємо, що німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.