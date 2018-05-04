ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна підтримує хороші відносини з Росією, тому не стала висилати її дипломатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курц пояснив, чому Австрії не вислала російських дипломатів
За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході
Фото:lenta.ru
"Питання про висилку російських дипломатів не можна ставити на загальноєвропейську лінію, адже близько третини країн ЄС вирішили цього не робити, в тому числі Австрія. Наша держава дотримується нейтралітету, Відень є штаб-квартирою для багатьох міжнародні організацій", - пояснив Курц в ефірі каналу Puls 4.
За його словами, Австрія "традиційно вибудовує хороші відносини" з Росією, одночасно "зміцнюючи позиції" на Заході.
Канцлер визнав, що Польща і країни Балтії історично мають інші відносини з Росією, проте заявив про необхідність "знаходити порозуміння".
Нагадаємо, що німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.
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05 04 2018 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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