Курц прагне змін в політиці ЄС щодо біженців

Очільник австрійського уряду вважає за краще допомагати нужденним за межами ЄС

Нещодавно призначений канцлер Австрії Себастіан Курц закликає Європейський Союз змінити свою політику щодо біженців.

Як заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 24 грудня, шлях 2015 року, коли в ЄС спалахнула криза біженців, виявився "хибним", пише DW.

31-річний глава австрійського уряду додав, що зараз межі між пошуком притулку та економічною міграцією майже повністю розмиті.

"Ми більше не можемо приймати кожного, хто за допомогою контрабандистів нелегально потрапив до ЄС", – сказав він.

На думку австрійського канцлера, ідея запровадження квот на розміщення мігрантів для країн Євросоюзу зазнала поразки, оскільки "примус держав до прийому біженців не об'єднує Європу".

Курц вважає, що краще допомагати людям з інших країн гарантувати безпеку на батьківщині або ж в інших безпечних країнах за межами ЄС.

Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи. Утім, попри розходження у поглядах на кризу біженців, австрійський канцлер побажав своїй німецькій колезі Анґелі Меркель успішно провести коаліційні переговори та залишитися на чолі уряду, що, на його думку, добре для всього ЄС.

Нагадаємо, Консервативна Австрійська народна партія (АНП) та правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) досягли згоди щодо формування нового уряду країни.

Себастіан Курц пообіцяв не сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Росії.

Масові демонстрації протесту проти приведення до присяги нового уряду за участю ультраправих Австрії почалися в понеділок у Відні і паралізували рух автотранспорту.