Курц заявив, що Австрія хоче зберегти хороші відносини з Росією

На його думку, важливо зберігати канали комунікації з Росією

Австрія має намір зберегти хороші відносини з Російською Федерацією.

Про це на прес-конференції у Відні заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

"У нас хороші контакти з Росією, це не зміниться у майбутньому. Але якщо у нас виникнуть підозри в шпигунстві, ми будемо це критикувати і запобігати", - сказав Курц.

На його думку, важливо зберігати канали комунікації з РФ, так як "довготривалий мир на нашому континенті можливий тільки з Росією, а не в протистоянні з нею".

Раніше Курц вже виступав за необхідність тримати відкритими канали діалогу з Росією, щоб забезпечити мир на європейському континенті.