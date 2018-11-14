Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Курц заявив, що Австрія хоче зберегти хороші відносини з Росією

На його думку, важливо зберігати канали комунікації з Росією
Австрія має намір зберегти хороші відносини з Російською Федерацією.
Курц заявив, що Австрія хоче зберегти хороші відносини з Росією Фото: OSCE

Про це на прес-конференції у Відні заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

"У нас хороші контакти з Росією, це не зміниться у майбутньому. Але якщо у нас виникнуть підозри в шпигунстві, ми будемо це критикувати і запобігати", - сказав Курц.

На його думку, важливо зберігати канали комунікації з РФ, так як "довготривалий мир на нашому континенті можливий тільки з Росією, а не в протистоянні з нею".

Раніше Курц вже виступав за необхідність тримати відкритими канали діалогу з Росією, щоб забезпечити мир на європейському континенті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2018 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.