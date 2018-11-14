ПОЛІТИКА НОВИНИАвстрія має намір зберегти хороші відносини з Російською Федерацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курц заявив, що Австрія хоче зберегти хороші відносини з Росією
На його думку, важливо зберігати канали комунікації з Росією
Фото: OSCE
Про це на прес-конференції у Відні заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.
"У нас хороші контакти з Росією, це не зміниться у майбутньому. Але якщо у нас виникнуть підозри в шпигунстві, ми будемо це критикувати і запобігати", - сказав Курц.
На його думку, важливо зберігати канали комунікації з РФ, так як "довготривалий мир на нашому континенті можливий тільки з Росією, а не в протистоянні з нею".
Раніше Курц вже виступав за необхідність тримати відкритими канали діалогу з Росією, щоб забезпечити мир на європейському континенті.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 11 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір