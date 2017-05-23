ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кутовий йде у відставку через земельну реформу - ЗМІ
В Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром
Фото:agropolit.com
"Йде через земельну реформу", - повідомили джерела у фракції БПП та Адміністрації президента для "Української правди".
Водночас джерела в Кабміні розповідають, що в Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.
"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.
"Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.
Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 05 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану