Кутовий йде у відставку через земельну реформу - ЗМІ

В Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

"Йде через земельну реформу", - повідомили джерела у фракції БПП та Адміністрації президента для "Української правди".

Водночас джерела в Кабміні розповідають, що в Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.

"Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.

Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.