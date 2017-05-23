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Кутовий йде у відставку через земельну реформу - ЗМІ

В Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.
Кутовий йде у відставку через земельну реформу - ЗМІ Фото:agropolit.com

"Йде через земельну реформу", - повідомили джерела у фракції БПП та Адміністрації президента для "Української правди".

Водночас джерела в Кабміні розповідають, що в Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.

 "Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.

Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

 
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