Кувейт зацікавився українським літаком Ан-178

В ході показу в Кувейті Ан-178 виконав демонстраційний політ для ВПС Кувейту над пустелею

Кувейт виявляє інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортного літака Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн виробництва ДП "Антонов"(Київ)

В ході показу Ан-178 кувейтська сторона озвучила інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортника, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Кувейтських військових, зокрема, зацікавила можливість експлуатації літака на непідготовлених аеродромах в пустелі", - уточнив співрозмовник агентства.

В ході показу в Кувейті Ан-178 виконав демонстраційний політ для ВПС Кувейту над пустелею.

Літак продемонстрував свої характеристики льотчикам і інженерам кувейтських ВПС, що знаходилися на борту літака. Після закінчення показу Ан-178 повернувся на літно-випробувальну базу ГДП "Антонов".

Ан-178 створюється на заміну Ан-12. За оцінками фахівців, у ряді регіонів також може стати сучасною заміною американському С-160. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С.

Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.