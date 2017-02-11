Кувейт зацікавився українським літаком Ан-178
В ході показу Ан-178 кувейтська сторона озвучила інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортника, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Кувейтських військових, зокрема, зацікавила можливість експлуатації літака на непідготовлених аеродромах в пустелі", - уточнив співрозмовник агентства.
В ході показу в Кувейті Ан-178 виконав демонстраційний політ для ВПС Кувейту над пустелею.
Літак продемонстрував свої характеристики льотчикам і інженерам кувейтських ВПС, що знаходилися на борту літака. Після закінчення показу Ан-178 повернувся на літно-випробувальну базу ГДП "Антонов".
Ан-178 створюється на заміну Ан-12. За оцінками фахівців, у ряді регіонів також може стати сучасною заміною американському С-160. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С.
Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.
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