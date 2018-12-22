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Куйовдив волосся і "залицявся": поведінка Юнкера обурила міністра Британії

"Назвала президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера “жахливим” та “гротескним”
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер був жорстко розкритикований міністром праці й пенсійного забезпечення Великої Британії Ембер Радд через те, що він на саміті ЄС скуйовдив волосся одній із працівниць.
Куйовдив волосся і "залицявся": поведінка Юнкера обурила міністра Британії Фото: Getty images

“Міністр праці та пенсійного забезпечення Великої Британії Ембер Радд назвала президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера “жахливим” та “гротескним” через те, що той під час саміту ЄЄ 14 грудня скуйовдив волосся одній зі співробітниць. Радд наголосила на необхідності офіційних скарг на поведінку Юнкера”, - йдеться в повідомленні.

Також британська міністр піддала критиці й те, як президент Єврокомісії ставиться до глави уряду Об’єднаного Королівства Терези Мей. Зрештою, Радд наголосила, що “всі комісари ЄС люблять робити свої великі обійми”, що їй зовсім не до вподоби.

Як відомо, Юнкер неодноразово відзначився дивною поведінкою. У 2015 році на саміті "Східного партнерства" він привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана словами "Привіт, диктаторе!".

У 2017 році ЗМІ запідозрили Юнкера в тому, що він був нетверезим під час саміту через те, що робив дивні рухи, сперечався зі знайомими політиками і "залицявся" до своїх помічників.

Додамо, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана одним з тих, хто поширює новини, які не відповідають дійсності.

 

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22 12 2018 19:35
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