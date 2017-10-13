Кузьміну повідомили про нову підозру і показали знайдену в нього золоту лопату

Генеральна прокуратура 12 жовтня повідомила про підозру колишньому першому заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну.

Його підозрюють за ст.364 (зловживання владою), ст.366 (службове підроблення), ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки), ст.358 (підробка документів), ст.209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

За версією слідства, у 2008-2010 роках Кузьмін, як заступник і перший заступник генерального прокурора України, у змові з директором комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" захопив 1,0457 га земель рекреаційного призначення на території комплексу і побудував там житловий будинок площею 1068 кв. м. Цими діями державі було завдано збитків на суму понад 1,2 млн гривень.

У грудні 2010 року, коли Кузьмін став першим заступником генпрокурора, він оформив це майно у свою власність.

Місцеперебування Кузьміна невідоме, у зв'язку з чим його оголосили в розшук. Слідство проситиме обрати колишньому прокурору запобіжний захід заочно. На будинок, побудований Кузьміним, накладено арешт.

Крім Кузьміна, підозру оголошено і директору "Пуші-Водиці".

Варто зазначити, що Сарган також опублікувала фотографію золотої лопати, знайденої під час обшуку будинку батька Кузьміна.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює колишнього першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна в скоєнні низки тяжких злочинів. Зокрема, проти нього розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або утримання під вартою), що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Окрім того, розслідування проводять за підозрою колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна в організації 2010 року незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка; також - за звинуваченням у підбурюванні судді Печерського суду Києва до обрання Луценкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

На 2016 рік на утримання елітних котеджних селищ "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" за бюджетною статтею "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів" буде виділено 50,1 млн грн, що майже на 10 мільйонів більше, ніж у 2015 році.

Як повідомляв iPress.ua, 30 травня Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Рената Кузьміна. В ГПУ заявили, що не виявили Кузьміна за місцем його постійного проживання в Києві та Донецьку.