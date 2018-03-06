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Квартира Вишинського пограбована, - адвокат

Адвокат Вишинського Доманський повідомив, що з квартири зникли документи і цінні речі, що точно поки що невідомо
Квартиру Кирила Вишинського, заарештованого за підозрою в державній зраді редактора "РИА Новости Украина", пограбували.
Квартира Вишинського пограбована, - адвокат Фото: Facebook Кирилл Вышинский

"Квартира Кирила Вишинського була пограбована, зараз чекаю поліцію, щоб зафіксувати. У квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо пропали документи і цінні речі", - написав адвокат Вишинського Андрій Доманський у Facebook.

Пізніше він повідомив журналістам "Інтерфакс-Україна", що які саме речі і папери були викрадені, поки що невідомо.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

Апеляційний суд Херсонської області залишив Вишинського під арештом.

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03 06 2018 20:23
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