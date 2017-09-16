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Кваснєвський припустив погіршення відносин України і Польщі через націоналізм

Між країнами дуже непроста історія, і немає реального діалогу
Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський побоюється погіршення стосунків між Україною та Польщею на ґрунті націоналізму.
Кваснєвський припустив погіршення відносин України і Польщі через націоналізм Олександр Кваснєвський. Фото: gover.pl

"У нас в Європі триває хвиля націоналізму. А між Україною і Польщею дуже драматична історія, дуже непроста. І водночас не відбувається реальних дебатів і діалогу між істориками, дослідниками, на художньому рівні і на рівні людей з обох сторін", - сказав Кваснєвський на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, інформує ZN.ua.

Він висловив побоювання, що польсько-українські відносини сформують саме націоналістичні погляди, націоналістична хвиля.

"Тому я б хотів, щоб це питання можна було вирішити. І це легко зробити. Треба просто відновити діалог. Ми колись з президентом Кучмою підписали угоду про польсько-українське порозуміння. І це спрацювало. Нам потрібно відновити цей кваліфікований історичний діалог", - заявив екс-глава Польщі.

Нагадаємо, що на початку 2017 року лідер владної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський засудив Україну за героїзацію лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Він заявив, зокрема, що "з Бандерою" Україна в Європу не увійде.

Він також вважає питання УПА визначальним для відносин з Україною.

22 липня 2016 року сейм Польщі проголосував за резолюцію "Про встановлення 11 липня Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА".

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16 09 2017 14:49
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