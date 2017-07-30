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Квебекець удруге за дев'ять років виграв мільйон доларів у лотерею

Він купив квиток за $3,2
69-річному канадцеві Жюлю Парану поталанило удруге за дев'ять років виграти у лотереї джекпот у більш як мільйон доларів.
Квебекець удруге за дев Фото: cbc.ca

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Я знаю, що вірогідність виграшу дуже мала, а зробити це двічі за порівняно короткий проміжок часу – це взагалі щось інше", – зазначив Паран.

Квиток ціною у $3,2 приніс йому виграш в онлайн-лотереї в $11,222,069.

Шанси, що перемога дістанеться саме йому, становили 1 із понад 23 млн.

Попередній виграш у мільйон доларів Паран здобув у 2008 році у лотереї 6-49. Тоді він мав один із 14 млн шансів на перемогу. 

За словами чоловіка, він планує продовжувати грати, а отримані гроші витратить на новий будинок та поїздку до Лас Вегаса.

"Я не будуватиму палацу, але хочу помешкання у сучасному стилі", – зазначив він.

Нагадаємо, 47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі.

У Канаді мешканка провінції Нова Шотландія Ольга Беное виграла в лотерею джекпот у $4 млн завдяки цифрам, які використовувала для гри протягом останніх 27 років.

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30 07 2017 23:20
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