Квебекець удруге за дев'ять років виграв мільйон доларів у лотерею
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Я знаю, що вірогідність виграшу дуже мала, а зробити це двічі за порівняно короткий проміжок часу – це взагалі щось інше", – зазначив Паран.
Квиток ціною у $3,2 приніс йому виграш в онлайн-лотереї в $11,222,069.
Шанси, що перемога дістанеться саме йому, становили 1 із понад 23 млн.
Попередній виграш у мільйон доларів Паран здобув у 2008 році у лотереї 6-49. Тоді він мав один із 14 млн шансів на перемогу.
За словами чоловіка, він планує продовжувати грати, а отримані гроші витратить на новий будинок та поїздку до Лас Вегаса.
"Я не будуватиму палацу, але хочу помешкання у сучасному стилі", – зазначив він.
Нагадаємо, 47-річна мешканка Великобританії Анджела Нью виграла 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у своїй улюбленій онлайн-грі.
У Канаді мешканка провінції Нова Шотландія Ольга Беное виграла в лотерею джекпот у $4 млн завдяки цифрам, які використовувала для гри протягом останніх 27 років.
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