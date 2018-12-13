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КВУ: найменш продуктивний депутат Верховної Ради - Мураєв

Громадська організація "Комітет виборців України" (КВУ) назвала найменш продуктивних депутатів Верховної Ради за чотири роки
Перше місце антирейтингу посів позафракційний депутат Євгеній Мураєв, який подав 160 законопроектів, але жоден з них не було ухвалено.
КВУ: найменш продуктивний депутат Верховної Ради - Мураєв Євген Мураєв. Фото: ТВі

Другим найменш продуктивним депутатом є член "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111, ухвалено 0). Далі йдуть його однопартійці Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0), повідомляє КВУ.

За чотири року у парламенті залишаються 48 депутатів, які ще не стали авторами жодного закону. Серед них Вадим Рабінович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Віктор Шевченко (73/0), Сергій Ківалов (34/0), Михайло Добкін (6/0), Андрій Білецький (43/0), Дмитро Ярош (12/0), зазначає КВУ.

Найбільш продуктивним депутатом Ради став член "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій: майже кожен другий його проект закону у підсумку став законом — подано 53, а ухвалено 25.

"Поділ на коаліцію та опозицію є ключовим фактором, що впливає на ймовірність прийняття депутатського законопроекту. Однак варто враховувати, що навіть серед опозиційний фракцій і груп є надпродуктивні депутати", — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В дослідженні враховувалися виключно проекти законів, проекти постанов не враховувалися. 

Додамо, у листопаді 2018 року Верховна Рада працювала в сесійній залі вісім днів, провела 12 засідань, на яких відбулося 389 голосувань. 272 народних депутати пропустили понад 50% із них.

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13 12 2018 15:03
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