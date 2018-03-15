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Квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві коштують від 70 євро

УЄФА закінчить приймати заявки через тиждень - 22 березня
Сьогодні офіційний сайт УЄФА відкрив портал для придбання квитків на фінал Ліги чемпіонів, що відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".
Квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві коштують від 70 євро Фото: uefa.com

Ціни на квитки можна переглянути на офіційному сайті УЄФА.

Категорія 1 €450 Центральні трибуни

Категорія 2 €320 Прицентральні трибуни

Категорія 3 €160 За воротами

Категорія 4 €70 За воротами, нижній і верхній рівні

Інвалідне крісло €70 1 користувач інвалідного крісла і 1 супровідна особа

Зручний доступ €70 1 користувач зручного доступу і 1 супровідна особа

Молодіжний пакет €140 за пакет Дорослий і дитина (до 14 років)

Квитків у вільному продажу буде дуже мало. Очікується, що через УЄФА можна буде придбати їх близько 5 тис. УЄФА почне приймати заявки сьогодні, а закінчить через тиждень, 22 березня.

Організатори припускають, що попит перевищить пропозицію під час продажу квитків. Тому буде проведена лотерея, яка визначить покупця. Якщо людина відмовиться, право на покупку перейде до наступного претендента.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року УЄФА прийняло рішення про проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів-2018 в Києві.

У листопаді 2016 року інспектор УЄФА пересвідчився, що "Олімпійський" відповідає всім вимогам для проведення фіналу ЛЧ-2018. 

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін вважає, що в Києві не буде проблем з безпекою під час фіналу Ліги чемпіоніву 2018 році.

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15 03 2018 15:55
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