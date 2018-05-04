Понад 4 тисячі українців купили квитки на матчі ЧС-2018 у Росії
"На даний момент 4 140 квитків були виділені українським вболівальникам", – повідомили Футбол 24 у прес-службі ФІФА.
Як повідомляв Футбол 24 на початку лютого 2018-го, під час першого етапу продажу квитків з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків.
При цьому у ФІФА знову не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів окупованого Росією Криму та окупованих районів Донецької на Луганської областей.
Другий етап продажу квитків на матчі ЧС-2018 тривав з 5 грудня 2017 року по 3 квітня 2018 року. 31 січня завершився період так званого продажу квитків шляхом випадкового жеребкування, а з 13 березня по 3 квітня перепустки на матчі ЧС-2018 реалізовувалися в режимі реального часу в порядку живої черги на сайті ФІФА.
18 квітня 2018-го стартує останній етап продажу квитків. У вболівальників буде остання можливість придбати квитки он-лайн в режимі реального часу та в порядку живої черги (за умові їх наявності).
Раніше, Клімкін закликав відібрати ЧС-2018 в Росії через отруєння Скрипаля.
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