Понад 4 тисячі українців купили квитки на матчі ЧС-2018 у Росії

У ФІФА не конкретизують з яких саме регіонів були куплені квитки

Кількість українців, які можуть відвідати матчі ЧС-2018 у Російській Федерації, збільшилася вдвічі після другого етапу продажу квитків, до 4140 вболівальників.

"На даний момент 4 140 квитків були виділені українським вболівальникам", – повідомили Футбол 24 у прес-службі ФІФА.

Як повідомляв Футбол 24 на початку лютого 2018-го, під час першого етапу продажу квитків з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків.

При цьому у ФІФА знову не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів окупованого Росією Криму та окупованих районів Донецької на Луганської областей.