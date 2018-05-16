Квитки на матчі ЧС-2018 у Росії мають уже понад 5 тис українців

У ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки

Кількість українців, які вже мають квитки на матчі чемпіонату світу-2018 у Російській Федерації, збільшилася станом на 16 травня до 5,2 тисяч.

"На цей момент 5,2 тисяч квитків були виділені українським вболівальникам. Як відомо, остання фаза продажу триває", – повідомили "Футбол 24" у прес-службі ФІФА.

При цьому у ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів анексованого Росією Криму та окупованих районів Донецької на Луганської областей.

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Нагадаємо, що під час першого етапу продажу квитків на ЧС-2018 з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків. Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок.

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18 квітня 2018 року стартував останній етап продажу квитків на матчі ЧС-2018. У вболівальників є остання можливість придбати квитки онлайн в режимі реального часу та в порядку живої черги (за умові їх наявності).

Додамо, що Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.