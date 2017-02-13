Квитки на перевезення пасажирів подорожчають, коли покращиться рівень сервісу, - Бальчун
Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун розповів, що квитки подорожчають тоді, коли покращиться рівень сервісу.
При цьому він наголосив, що індексація тарифів на перевезення – це "життєво важливе питання для "Укрзалізниці".
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"Дискутуємо про індексацію пасажирських тарифів.. На сьогодні схиляємося до такої моделі: спочатку показуємо реальні результати поліпшення сервісу для пасажирів, задіємо внутрішні резерви для оптимізації роботи пасажирського господарства, добиваємося від працівників належного ставлення до своїх обов'язків. І тільки потім повертаємося до теми тарифів", – написав Бальчун у Facebook.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян порахував, що вихід ПАТ "Укрзалізниця" в плюс у 2016 році зумовлено підвищенням тарифів на 15%.
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