Квитки на перевезення пасажирів подорожчають, коли покращиться рівень сервісу, - Бальчун

Голова УЗ каже, що індексація тарифів на перевезення "життєво важливе питання для "Укрзалізниці"

ПАТ "Укрзалізниця" наразі не буде підвищувати тарифів на перевезення пасажирів.

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун розповів, що квитки подорожчають тоді, коли покращиться рівень сервісу.

При цьому він наголосив, що індексація тарифів на перевезення – це "життєво важливе питання для "Укрзалізниці".

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"Дискутуємо про індексацію пасажирських тарифів.. На сьогодні схиляємося до такої моделі: спочатку показуємо реальні результати поліпшення сервісу для пасажирів, задіємо внутрішні резерви для оптимізації роботи пасажирського господарства, добиваємося від працівників належного ставлення до своїх обов'язків. І тільки потім повертаємося до теми тарифів", – написав Бальчун у Facebook.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян порахував, що вихід ПАТ "Укрзалізниця" в плюс у 2016 році зумовлено підвищенням тарифів на 15%.