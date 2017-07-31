Квитки з QR-кодом укиївському метро з’являться 2 серпня

З 2 серпня у КП "Київський метрополітен" запустять пілотний проект з продажу одноразових квитків з QR-кодом замість жетонів.

"Ми про це говорили, але у середу це вже відбудеться – ми запускаємо пілотний проект з переходу від жетона на квиток з QR-кодом", - заявила речник підземки Наталка Макогон під час брифінгу.

Вона закликала пасажирів перевірити свої транспортні витрати і відмовлятися від жетонів.

"Якщо ви користуєтесь метрополітеном регулярно, хоча би один раз на місяць чи раз на півроку, то вам буде вигідно користуватись карткою, бо ви можете купити певну кількість поїздок зі знижкою, мати одну картку в гаманці, перевіряти кількість поїздок час від часу, а не щодня стояти у черзі за одним квитком", - підсумувала Макогон.

Пілотний проект запрацює на станції "Кловська". Тут пасажири також матимуть змогу купити разовий квиток чи поповнити проїзний безготівково – за допомогою банківської картки.

"Це буде паперовий квиток, як чек у банкоматі, який потім можна прикласти до турнікета і пройти на станцію", - пояснила Макогон.

На інших станціях подібні послугу планують почати вводити до кінця року.

За словами речника метро, на сьогодні 60-62% пасажирів уже відмовились від жетона на користь карток.

Як повідомляв iPress.ua, київське метро переходить на сині жетони, зелені можна використовувати до кінця доби.

Нагадаємо, 15 липня, у Києві подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті.

Так, в метрополітені один жетон чи поповнення картки на одну поїздку коштуватиме 5 гривень, в наземному транспорті ціни зростуть до 4 гривень.

Зазначимо, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна окрема коштуватиме 4,5 грн. При цьому залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн.

"Київський метрополітен" з 15 липня продає жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.