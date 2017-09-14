Киберполіція ліквідувала схему з продажу фальсифікованих медпрепаратів, - ФОТО

Зазвичай покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримки своєї фізичної форми

Працівники Департаменту кіберполіції Нацполициї спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва, припинили діяльність злочинної групи, які продавали сильнодіючі лікарські засоби.

"До складу злочинного угруповання входили IT-фахівці, що забезпечують функціонування і просування Інтернет-магазинів, з допомогою яких реалізовувалися сильнодіючі лікарські засоби. Крім того за допомогою спеціально створеного call-центру зловмисники надавали консультації клієнтам щодо вживання сильнодіючих лікарських засобів. Зазвичай покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримки своєї фізичної форми", - заявив Демедюк.

За його словами, до складу злочинної групи входило шість осіб, а ролі кожного з них були чітко розподілені. Всі платежі "проходили" через платіжні картки, оформлені на осіб, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

Фото:facebook.com/cyberpoliceua

Як розповів керівник української кіберполіції, географія збуту лікарських засобів не обмежувалася межами України. Учасники злочинної групи за допомогою мережі Інтернет збували їх за межі країни.

"Сильнодіючі лікарські засоби потрапляли на територію України контрабандним шляхом. Деякі з препаратів виготовлялися безпосередньо на складі, орендованому членами угруповання. Більш того, використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет зловмисники збували сильнодіючі лікарські засоби не тільки в Україні, але і за її межами", - зазначив керівник Департаменту кіберполіції.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів і співучасників злочинної схеми. Також проведені обшуки в так званому call-центрі та на складі для зберігання заборонених на території України препаратів.

Фото:facebook.com/cyberpoliceua

У результаті поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сотню сім-карт, банківські платіжні картки та понад $70 тис. готівки. У їх приміщеннях правоохоронці також виявили наркотики, зброя і сотні тисяч пігулок сильнодіючих лікарських засобів.

Одному з учасників злочинної групи судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Поліцейські проводять заходи, спрямовані на затримання інших учасників групи.

Нагадаємо, у Харківській області СБУ перекрила нелегальний канал постачання медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу.