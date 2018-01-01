Києвом рухається смолоскипна хода на честь дня народження Бандери, – ФОТО
Як повідомляє "Укрінформ", близько тисячі прихильників лідера українських націоналістів вирушили ходою від парку Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик. Учасники акції йдуть із запаленими факелами та з національними прапорами, а також зі стягами ВО "Свобода" й "Правого сектору".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Очолює колону дівчина з вінком на голові, яка несе портрет Степана Бандери. За нею крокує шеренга барабанщиків. Після барабанщиків вишикувані в ряд активісти розгорнули великий банер з портретом Степани Бандери і з надписом "За славу героїв! За майбутнє дітей!".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Активісти скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе!" По периметру колону охороняють правоохоронці. За маршрутом ходи поліція перекрила рух автомобілів.
За даними правоохоронців, у колоні в центрі столиці йде близько 1 тис. осіб. Супроводжують колону близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу. Залучені також кінологи.
Нагадаємо, вчора у "Правому секторі" повідомили, що 1 січня в 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.
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