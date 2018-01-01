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Києвом рухається смолоскипна хода на честь дня народження Бандери, – ФОТО

Гасло маршу: "За славу героїв! За майбутнє дітей!"
У центрі Києва проходить смолоскипний марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери.
Києвом рухається смолоскипна хода на честь дня народження Бандери, – ФОТО Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє "Укрінформ", близько тисячі прихильників лідера українських націоналістів вирушили ходою від парку Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик. Учасники акції йдуть із запаленими факелами та з національними прапорами, а також зі стягами ВО "Свобода" й "Правого сектору".


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Очолює колону дівчина з вінком на голові, яка несе портрет Степана Бандери. За нею крокує шеренга барабанщиків. Після барабанщиків вишикувані в ряд активісти розгорнули великий банер з портретом Степани Бандери і з надписом "За славу героїв! За майбутнє дітей!".


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Активісти скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе!" По периметру колону охороняють правоохоронці. За маршрутом ходи поліція перекрила рух автомобілів.

За даними правоохоронців, у колоні в центрі столиці йде близько 1 тис. осіб. Супроводжують колону близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу. Залучені також кінологи.

Нагадаємо, вчора у "Правому секторі" повідомили, що 1 січня в 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.

 

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01 01 2018 19:40
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