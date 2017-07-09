Поліція відтіснила активістів за "єврономери" з-під Ради, - ВІДЕО, ФОТО

Наразі під Верховною Радою триває акція за легалізацію нерозмитнених авто. Очевидці з місця події публікують у Facebook відео як силовики відтісняють протестувальників.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик заявляє, що Нацгвардія та поліція таким чином відрегаували на спробу групи людей підпалити автомобільні покришки, інформує "Громадське".

Вона також зазначила, що самі організатори акції протесту назвали тих, хто підпалив шини, провокаторами.

"Громадське" також інформує, що зі сцени заявили про затримання декількох активістів, але їх ім'я не назвали. Мітинг триває, проте правоохоронці забрали частину бочок, по яких учасники акції грюкають палицями.

Повідомляється також, що охорона отримала наказ нікого не випускати з Ради, в тому числі і журналістів.



Фото: FB YAN DOBRONOSOV

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.