Київ і Варшава домовилися працювати над скороченням "чорного списку" українців

За інформацією заступника глави АП України, список значний, і "включає не тільки радикалів, але й істориків, державних чиновників та громадських діячів"

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомив, що за підсумками зустрічі з державним секретарем - керівником канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерськім сторони домовилися про оптимізацію списку українців, яким заборонений в'їзд до Польщі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися працювати спільно, щоб його оптимізувати. Мова йде про значне скорочення, тому що не повинні, на наш погляд, страждати від цього, наприклад, історики, представники громадянського суспільства", – сказав Єлісєєв в ефірі телеканалу "ICTV" у неділю ввечері.

Журналісти з посиланням на слова Єлісєєва уточнили, що список значний, і "включає не тільки радикалів, але й істориків, державних чиновників та громадських діячів".

Нагадаємо, 17 листопада у Кракові відбулася зустріч консультаційного комітету України та Польщі. У засіданні брали участь заступник голови Адміністрації президента України Єлісєєв і держсекретар-керівник Офісу президента Польщі Щерській.

18 листопада відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі було відмовлено у в'їзді до Польщі.

МЗС України викликало до себе посла Польщі у зв'язку з недопуском Шеремети. У МЗС України заявили, що заборона на в’їзд до Польщі Святославу Шереметі суперечить домовленостям, досягнутим у Кракові 17 листопада.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що країна публічно не інформуватиме про те, кого внесено в "чорний список" українців, яким заборонено в'їжджати до Польщі. Водночас глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що цей список небажаних осіб є коротким і містить всього "кілька прізвищ".