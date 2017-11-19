Київ і Варшава домовилися працювати над скороченням "чорного списку" українців
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися працювати спільно, щоб його оптимізувати. Мова йде про значне скорочення, тому що не повинні, на наш погляд, страждати від цього, наприклад, історики, представники громадянського суспільства", – сказав Єлісєєв в ефірі телеканалу "ICTV" у неділю ввечері.
Журналісти з посиланням на слова Єлісєєва уточнили, що список значний, і "включає не тільки радикалів, але й істориків, державних чиновників та громадських діячів".
Нагадаємо, 17 листопада у Кракові відбулася зустріч консультаційного комітету України та Польщі. У засіданні брали участь заступник голови Адміністрації президента України Єлісєєв і держсекретар-керівник Офісу президента Польщі Щерській.
18 листопада відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі було відмовлено у в'їзді до Польщі.
МЗС України викликало до себе посла Польщі у зв'язку з недопуском Шеремети. У МЗС України заявили, що заборона на в’їзд до Польщі Святославу Шереметі суперечить домовленостям, досягнутим у Кракові 17 листопада.
Раніше в МЗС Польщі заявили, що країна публічно не інформуватиме про те, кого внесено в "чорний список" українців, яким заборонено в'їжджати до Польщі. Водночас глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що цей список небажаних осіб є коротким і містить всього "кілька прізвищ".
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