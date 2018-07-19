Київ може залишитися без гарячої води через суперечки "Нафтогазу" з "Київтеплоенерго"
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що причина відсутності води - неукладення договору на постачання газу між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго". Крім того, у частини цих будинків проводяться гідравлічні випробування, передає "112 Україна".
Пантелєєв уточнив, що якщо розумний компроміс у ситуації знайдений не буде, без гарячої води з 1 серпня (після передачі від "Київенерго" - "Київтеплоенерго" ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6) без гарячої води може залишитись увесь Київ, крім об'єктів у зоні роботи Дарницької ТЕЦ.
Крім того, можливі перебої з електропостачанням міста і зупинка сміттєспалювального заводу "Енергія".
Нагадаємо, 2017 році столична влада вирішила припинити співпрацю з ПАТ "Київенерго", а весь його комплекс 1 травня поточного року був переданий новому підприємству "Київтеплоенерго". Дане КП організовувало подачу тепла цієї зими в два столичних райони - Дарницький і Дніпровський. Ще в квітні у "Київенерго" заявили, що всі їх співробітники перейдуть на роботу в "Київтеплоенерго".
Також повідомлялося, що комунальне підприємство успадкує дебіторську та кредиторську заборгованості компанії. Для повноцінної роботи "Київтеплоенерго" має укласти договори з НАК "Нафтогаз" на поставки природного газу. КП звернулося до НАК, однак отримало відмову. Таким чином, початок опалювального сезону 2018-2019 роках виявилося під загрозою.
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