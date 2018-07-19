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Київ може залишитися без гарячої води через суперечки "Нафтогазу" з "Київтеплоенерго"

Зараз без гарячої води близько 7 тис. будинків у Києві
Близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".
Київ може залишитися без гарячої води через суперечки "Нафтогазу" з "Київтеплоенерго" Фото: odessa-life.od.ua

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що причина відсутності води - неукладення договору на постачання газу між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго". Крім того, у частини цих будинків проводяться гідравлічні випробування, передає "112 Україна".

Пантелєєв уточнив, що якщо розумний компроміс у ситуації знайдений не буде, без гарячої води з 1 серпня (після передачі від "Київенерго" - "Київтеплоенерго" ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6) без гарячої води може залишитись увесь Київ, крім об'єктів у зоні роботи Дарницької ТЕЦ.

Крім того, можливі перебої з електропостачанням міста і зупинка сміттєспалювального заводу "Енергія".

Нагадаємо, 2017 році столична влада вирішила припинити співпрацю з ПАТ "Київенерго", а весь його комплекс 1 травня поточного року був переданий новому підприємству "Київтеплоенерго". Дане КП організовувало подачу тепла цієї зими в два столичних райони - Дарницький і Дніпровський. Ще в квітні у "Київенерго" заявили, що всі їх співробітники перейдуть на роботу в "Київтеплоенерго".

Також повідомлялося, що комунальне підприємство успадкує дебіторську та кредиторську заборгованості компанії. Для повноцінної роботи "Київтеплоенерго" має укласти договори з НАК "Нафтогаз" на поставки природного газу. КП звернулося до НАК, однак отримало відмову. Таким чином, початок опалювального сезону 2018-2019 роках виявилося під загрозою.

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19 07 2018 12:16
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