Київ надіслав МЗС РФ ноту протесту через візит Путіна до Криму
"Українська сторона вважає згаданий візит та інші т. зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", – йдеться в коментарі відомства, опублікованому сьогодні, 24 червня.
Дипломати надіслали МЗС РФ ноту протесту.
Нагадаємо, Путін поїхав до Криму 24 червня. Він відвідав там табір "Артек".
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