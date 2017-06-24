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Київ надіслав МЗС РФ ноту протесту через візит Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ України висловило "рішучий протест"
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом російської делегації на чолі з Володимиром Путіним до Криму.
Київ надіслав МЗС РФ ноту протесту через візит Путіна до Криму Фото:i.lb.ua

"Українська сторона вважає згаданий візит та інші т. зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", – йдеться в коментарі відомства, опублікованому сьогодні, 24 червня.

Дипломати надіслали МЗС РФ ноту протесту.

Нагадаємо, Путін поїхав до Криму 24 червня. Він відвідав там табір "Артек".

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