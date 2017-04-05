Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького, - ГПУ

У Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув
Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького, - ГПУ Едуард Ставицький. Фото: Ярослав Іваночко / iPress.ua

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Запит спрямовувався, у нас є офіційне підтвердження отримання цього запиту", - сказав він.

Єнін додав, що у Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув.

"Відповідно ми звертаємося до суду з клопотанням про отримання дозволу на застосування спеціальної процедури заочного засудження. Після цього - оголошення вироку і застосування інших процедур з метою повернення цієї людини в Україну", - сказав він.

Ставицького оголосили в розшук два роки тому. Йому інкримінують розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Восени 2014 року стало відомо, що Ставицький живе в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг. У травні 2016 року Ставицький це підтвердив і заявив, що отримав громадянство Ізраїлю.

Зазначимо, що Ізраїль проводить політику максимального захисту своїх громадян.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 23:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.