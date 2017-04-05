Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького, - ГПУ

У Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув

Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Запит спрямовувався, у нас є офіційне підтвердження отримання цього запиту", - сказав він.

Єнін додав, що у Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув.

"Відповідно ми звертаємося до суду з клопотанням про отримання дозволу на застосування спеціальної процедури заочного засудження. Після цього - оголошення вироку і застосування інших процедур з метою повернення цієї людини в Україну", - сказав він.

Ставицького оголосили в розшук два роки тому. Йому інкримінують розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Восени 2014 року стало відомо, що Ставицький живе в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг. У травні 2016 року Ставицький це підтвердив і заявив, що отримав громадянство Ізраїлю.

Зазначимо, що Ізраїль проводить політику максимального захисту своїх громадян.