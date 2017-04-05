Київ направляв запит Ізраїлю про передачу Ставицького, - ГПУ
Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.
"Запит спрямовувався, у нас є офіційне підтвердження отримання цього запиту", - сказав він.
Єнін додав, що у Ставицького була можливість піти на угоду зі слідством, але він таку можливість відкинув.
"Відповідно ми звертаємося до суду з клопотанням про отримання дозволу на застосування спеціальної процедури заочного засудження. Після цього - оголошення вироку і застосування інших процедур з метою повернення цієї людини в Україну", - сказав він.
Ставицького оголосили в розшук два роки тому. Йому інкримінують розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Восени 2014 року стало відомо, що Ставицький живе в Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг. У травні 2016 року Ставицький це підтвердив і заявив, що отримав громадянство Ізраїлю.
Зазначимо, що Ізраїль проводить політику максимального захисту своїх громадян.
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