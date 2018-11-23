Київ не дискутує з Угорщиною, як тлумачити українські закони на українській території, - Клімкін

Раніше Угорщина заявила, що не блокуватиме участь Клімкіна в зустрічі міністрів НАТО

Україна не дискутуватиме з Угорщиною про те, яким чином тлумачити українські закони.

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми не дискутуємо з угорською стороною, як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сійярто", - написав очільник української дипломатії.

Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.