ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна не дискутуватиме з Угорщиною про те, яким чином тлумачити українські закони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ не дискутує з Угорщиною, як тлумачити українські закони на українській території, - Клімкін
Раніше Угорщина заявила, що не блокуватиме участь Клімкіна в зустрічі міністрів НАТО
Павло Клімкін. Фото: dpa
Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Ми не дискутуємо з угорською стороною, як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сійярто", - написав очільник української дипломатії.
Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.
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