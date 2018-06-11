Київ опинився у десятці найбрудніших міст Європи
Столиця України опинилася на десятому місці згідно з рейтингом Pollution Index 2018 Mid-Year. Найзабрудненішим містом Європи стало македонське Тетово. Другу сходинку посів італійський Неаполь, за ним — столиця Македонії Скоп’є.
Також у десятці міст з несприятливою екологічною ситуацією столиця Албанії — Тирана, італійський Турин, румунський Бухарест, столиця Боснії та Герцоговини — Сараєво, польський Краків та болгарське місто Пловдив.
Українські Львів та Харків опинилися на 30 та 31 місці відповідно.
Натомість найчистішим містом Європи згідно з рейтингом є столиця Фінляндії — Гельсінкі. Воно замикає рейтинг, посідаючи 76-ту позицію.
Під час формування рейтингу враховувалися якість повітря і питної води, загальне забруднення води, сприйняття екологічної ситуації жителями міста, стан з вивозом сміття, рівень шуму, наявність у місті рекреаційних зон, зокрема парків та зелених зон.
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Нагадаємо, у Грузії з 1 жовтня заборонили виробництво, імпорт і реалізація поліетиленових пакетів.
На території Євросоюзу заборонили одноразовий пластик.
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