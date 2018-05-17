Київ отримає від УЄФА 100 тис. євро за безкоштовний проїзд для вболівальників

За квитком на матч можна буде проїхати метро і муніципальним транспортом

УЄФА компенсує Києву 100 тис. євро за впровадження безкоштовного проїзду для вболівальників з квитками на фінальні матчі, які відбудуться в Києві з 26 до 27 травня, чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів 2018 року та акредитованих осіб.

"Квиток на матч буде і проїзним на громадському транспорті. Протягом 36 годин, у суботу, 26 травня, і до 12:00 неділі, 27 травня, можна буде проїхати метро і муніципальним транспортом Києва безплатно на підставі квитка на матч", - розповів менеджер з транспорту і мобільності під час проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року Сергій Хижняк, інформує "Інтерфакс-Україна".

Ця норма стосується також акредитованих осіб: журналістів, волонтерів тощо.

За словами Хижняка, ця сама схема буде працювати і для вболівальників, які матимуть квитки на фінал жіночої Ліги чемпіонів, що відбудеться 24 травня.

"УЄФА і Київська міська державна адміністрація домовилися, що УЄФА компенсує місту за це 100 тис. євро", - зазначив він.

Хижняк також порекомендував мешканцям та гостям Києва упродовж днів фіналів Ліги чемпіонів користуватися громадським транспортом, у центрі міста ходити пішки і утриматися від використання особистого транспорту в центральній частині столиці.

Зазначимо також, що фанатів "Ліверпулю" і "Реалу" під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві будуть перевозити безкоштовно спеціальними шатлами, а також метро.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

Нагадаємо, що ціни на готелі в столиці України на період проведення фіналу Ліги чемпіонів 26 травня за три тижні до події зросли в 30-45 разів.

До слова, зростання цін у готелях Києва на період проведення фіналу ЛЧ 254120побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.

Відтак, у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

Крім того, КМДА працює над створенням кемпінгу на Трухановому острові. Кількість заявок на нічліг у цьому форматі сягнула 100. Крім того, цього тижня запланована зустріч представників засобів розміщення і КМДА для обговорення ситуації.