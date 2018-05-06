Київ планує почати капремонт моста Метро у 2019 році

Заступник голови Київської міськадміністрації Дмитро Давтян закликав киян не панікувати у зв'язку з інформацією про те, що міст Метро може впасти будь-якої миті.

У 2015-2016 роках державний НДІ будівельних конструкцій обстежив міст і встановив, що до моменту аварійності ще 6 років (з часу проведення цього обстеження). Зараз споруді присвоєно статус обмежено робочої. Після цього була розроблена проектно-кошторисна документація для капітального ремонту, вона зараз проходить експертизу. Її результати очікуються в серпні 2018 року. Потім потрібно буде ще шість місяців на розробку документації, після чого можна починати капремонт.

"За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва - 2 роки", - написав Давтян у Facebook.

Нагадаємо, співавтор проекту моста Метро Георгій Росновський заявив, що міст мав простояти 100 років, але вже в 90-ті його стан почав викликати побоювання, "тому що обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані". Він вважає, що капремонт мосту не допоможе, а потрібна реконструкція.