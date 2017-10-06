Київ подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ до 23 червня

Україна до 23 червня подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму три мільярди доларів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

"На засіданні, яке відбулось у суді Лондона 26 травня 2017 року, суддя продовжив термін подання апеляції України на 14 днів (з 9 червня до 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження у цей продовжений термін", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня Високий суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на $3 млрд і сплатити відсотки. Також суд дозволив Україні подати апеляцію і припинив своє рішення про виплату Росії боргу у сумі $3 млрд.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

У минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі $3,075 млрд, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулася до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис.

Міжнародний валютний фонд визнав кредит суверенним боргом.