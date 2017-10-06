Київ подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ до 23 червня
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
"На засіданні, яке відбулось у суді Лондона 26 травня 2017 року, суддя продовжив термін подання апеляції України на 14 днів (з 9 червня до 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження у цей продовжений термін", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня Високий суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на $3 млрд і сплатити відсотки. Також суд дозволив Україні подати апеляцію і припинив своє рішення про виплату Росії боргу у сумі $3 млрд.
Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.
У минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.
1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі $3,075 млрд, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулася до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис.
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