Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Київ пояснив британським ЗМІ, що означає "Слава Україні"

"Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" - патріотичний вираз"
Посольство України у Великій Британії відреагувало на те, що у кількох британських топ-медіа гасло "Слава Україні" назвали "націоналістичним".
Київ пояснив британським ЗМІ, що означає "Слава Україні" Фото: Getty Images

"Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" - патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?", - заявили дипломати на сторінці посольства у Twitter.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення"Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.