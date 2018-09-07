Київ пояснив британським ЗМІ, що означає "Слава Україні"
"Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" - патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?", - заявили дипломати на сторінці посольства у Twitter.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"
Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.
У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.
В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.
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