Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі

Фіналістами в номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.

Столиця України потрапила у фіналісти World Smart City Awards.

Про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З приємних новин. Київ потрапив у фіналісти World Smart City Awards та претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі. World Smart City Awards – одна з найпрестижніших премій у світі, якою відзначають інноваційні міста та проєкти. Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду", – написав він.

Як зазначено на сайті конкурсу, "у протистоянні військовій агресії росії київська влада демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. Зосереджуючись на громадській безпеці, системі мобільності та працюючи над переведенням всіх сервісів для містян в онлайн-режим".

Цього року World Smart City Awards отримала заявки з понад 60 країн світу. Фіналістами у номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.

Переможців оголосять 16 листопада на конгресі Smart City Expo в Барселоні.