CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФіналістами в номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі
Фото: skypixel.com
Столиця України потрапила у фіналісти World Smart City Awards.
Про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"З приємних новин. Київ потрапив у фіналісти World Smart City Awards та претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі. World Smart City Awards – одна з найпрестижніших премій у світі, якою відзначають інноваційні міста та проєкти. Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду", – написав він.
Як зазначено на сайті конкурсу, "у протистоянні військовій агресії росії київська влада демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. Зосереджуючись на громадській безпеці, системі мобільності та працюючи над переведенням всіх сервісів для містян в онлайн-режим".
Цього року World Smart City Awards отримала заявки з понад 60 країн світу. Фіналістами у номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.
Переможців оголосять 16 листопада на конгресі Smart City Expo в Барселоні.
Раніше iPress повідомляв, у мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 20:35 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд
- росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс
СТАТТІ