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Київ прийняв бюджет на 2019 рік

З урахуванням доробок і виправлень, доходи і витрати становитимуть більш ніж по 57 млрд гривень
Київська міська рада прийняла міський бюджет на 2019 рік. За прийняття проекту рішення загалом проголосували 87 депутатів при мінімально необхідному 61.
Київ прийняв бюджет на 2019 рік Фото: google.com

Голова постійної комісії з питань бюджету Андрій Странніков зазначив, що з урахуванням доробок профільної комісії і правок, внесених під час обговорення в міськбюджет, доходи і витрати становитимуть більш, ніж по 57 млрд гривень.

Основна сума видатків припадає на сферу освіти - 17 162,1 млн гривень. Ще 10 532,2 млн гривень будуть виділені на сферу охорони здоров'я, 8 741,0 млн гривень - на соціальний захист і соцзабезпечення.

Ще 5 549,7 млн гривень передбачено на сферу житлово-комунального господарства та 6 920,5 млн гривень - на сферу транспорту і транспортної інфраструктури.

Нагадаємо,згідно дослідження Центру економічної стратегії, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.

 
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13 12 2018 18:23
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