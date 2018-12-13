Київ прийняв бюджет на 2019 рік
Голова постійної комісії з питань бюджету Андрій Странніков зазначив, що з урахуванням доробок профільної комісії і правок, внесених під час обговорення в міськбюджет, доходи і витрати становитимуть більш, ніж по 57 млрд гривень.
Основна сума видатків припадає на сферу освіти - 17 162,1 млн гривень. Ще 10 532,2 млн гривень будуть виділені на сферу охорони здоров'я, 8 741,0 млн гривень - на соціальний захист і соцзабезпечення.
Ще 5 549,7 млн гривень передбачено на сферу житлово-комунального господарства та 6 920,5 млн гривень - на сферу транспорту і транспортної інфраструктури.
Нагадаємо,згідно дослідження Центру економічної стратегії, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.
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