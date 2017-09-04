Київ розглядає можливість вивезення сміття до зони відчуження ЧАЕС
Про це на громадських зборах щодо закриття сміттєзвалища в селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє "Укрінформ".
"Ідея з вивезення "хвостів" у зону відчуження напрошується логічно. Але на сьогоднішній день законодавством це заборонено. Ми співпрацюємо з адміністрацією цієї зони, шукаємо шляхи. Або ти спалюєш сміття, або переробляєш, все одно лишається залишок, який треба десь захоронювати. Один з варіантів – це Чорнобиль, але це не так просто", – сказав Пантелеєв.
Він підкреслив, що прямих дозволів захоронювати сміттєві "хвости" в зоні відчуження немає.
"Треба шукати можливість змінювати нормативні акти", – додав заступник голови КМДА.
Нагадаємо, міста в Львівській області, які приймають львівське сміття, отримають з бюджету Львова понад 6,5 млн. гривень.
Мер Львова Садовий запропонував альтернативне місце, куди можна звозити сміття зі всієї України.
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