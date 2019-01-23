Київ стоїть у масштабних заторах через снігопад та масові ДТП, - ВІДЕО

На в’їзді до столиці обмежено рух вантажного автотранспорту

У Києві триває снігопад, через що ситуація на столичних дорогах лише ускладнюється.

Як свідчать дані порталу Google пробки, рух на багатьох магістралях міста значно ускладнений.

Буквально "стоять" у столиці проспект Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Велика Васильківська, Короленківська, Вадима Гетьмана, Січових стрільців, Тараса Чорновола, бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки й багато інших магістралі.

На мостах ситуація відносно стабільна - рух є, але в невисокому темпі. Причиною "тягучок" там також є ДТП в районі станції метро "Лівобережна", Дарницького шосе, а також дорожні роботи на мосту Патона. Чимало дорожніх аварій зафіксовано на центральних вулицях столиці.

На лівобережній частині міста значних заторів немає.

Низка столичних спільнот у Facebook вже публікують актуальні фото, які відображають поточну ситуацію на дорогах.

У зв’язку з погіршенням погодних умов відсьогодні, з 23 січня, до особливого розпорядження на в’їзді до столиці обмежено рух вантажного автотранспорту.

Рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів обмежено на в’їзді до міста Київ та на окремих ділянках доріг загального користування Київщини.

Відповідне рішення прийнято Київською обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Поліція просить водіїв та інших учасників дорожнього руху з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей.