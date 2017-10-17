CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія Air Malta з наступного літа почне здійснювати регулярні рейси з Мальти до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ та Мальту з'єднають регулярними авіарейсами
Оголошення про це було зроблене під час державного візиту президента Мальти до Києва
Фото:112.ua
Про це заявив міністр туризму Мальти Конрад Міззі, повідомляє видання Times of Malta.
Оголошення про це було зроблене під час державного візиту президента Мальти до Києва.
Речник президента України Святослав Цеголко щоправда у Twitter написав, що пряме авіасполучення буде встановлене навесні наступного року.
Весною наступного року між Україною та Мальтою стартує пряме авісполучення— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 жовтня 2017 р.
Авіакомпанія Air Malta зараз перебуває в процесі розширення свого флоту і планує найближчим часом збільшити парк літаків на одну одиницю.
Нагадаємо, лоу-кост Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.
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17 10 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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