Київ та Мальту з'єднають регулярними авіарейсами

Оголошення про це було зроблене під час державного візиту президента Мальти до Києва

Авіакомпанія Air Malta з наступного літа почне здійснювати регулярні рейси з Мальти до Києва.

Про це заявив міністр туризму Мальти Конрад Міззі, повідомляє видання Times of Malta.

Оголошення про це було зроблене під час державного візиту президента Мальти до Києва.

Речник президента України Святослав Цеголко щоправда у Twitter написав, що пряме авіасполучення буде встановлене навесні наступного року.

Весною наступного року між Україною та Мальтою стартує пряме авісполучення — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 жовтня 2017 р.

Авіакомпанія Air Malta зараз перебуває в процесі розширення свого флоту і планує найближчим часом збільшити парк літаків на одну одиницю.

Нагадаємо, лоу-кост Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.