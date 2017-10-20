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Київ та Одесу можуть з'єднати "європейською" колією, - Омелян

Міністр заявляє про інтерес з боку іноземних інвесторів
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що планована в перспективі нова залізниця, яка по прямій з'єднає Київ і Одесу, може отримати колію європейського стандарту 1435 мм.
Київ та Одесу можуть з Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

Говорячи про перспективні концесійні проекти в Україні, міністр сказав:

"Хочемо також включити в цей перелік першу концесійну залізницю, євроколію, яка з'єднає Київ і Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є", - сказав Омелян, передає ЦТС.

Раніше міністр заявляв, що швидкісні залізничні колії можуть з'явитися в нашій країні в перспективі 5-10 років. Першими такими напрямками повинні стати Київ-Одеса і Київ-Варшава.

Відзначимо, що саме по відношенню до варшавського напрямку Омелян говорив про євроколії. Потенційними інвесторами є китайські компанії.

"Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У тимчасовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - повідомив в травні Омелян.

До того повідомлялося, що саме Китай може розглянути можливість фінансування високошвидкісної залізниці в Україні.

У березні поточного року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун за підсумками візиту в Китай заявив, що отримав сигнали від китайської сторони про можливе фінансування будівництва високошвидкісної залізниці в Україні.

Відзначимо, що про необхідність будівництва нової залізниці з Одеси до Києва Володимир Омелян висловлювався і роком раніше. Омелян назвав відсутність такого повідомлення однією із значних проблем залізничної сфери на півдні країни.

Нагадаємо, що корейська компанія UNINK цікавиться проектом будівництва залізниці між Варшавою і Львовом.

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20 10 2017 17:59
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