Київ та Одесу можуть з'єднати "європейською" колією, - Омелян
Говорячи про перспективні концесійні проекти в Україні, міністр сказав:
"Хочемо також включити в цей перелік першу концесійну залізницю, євроколію, яка з'єднає Київ і Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є", - сказав Омелян, передає ЦТС.
Раніше міністр заявляв, що швидкісні залізничні колії можуть з'явитися в нашій країні в перспективі 5-10 років. Першими такими напрямками повинні стати Київ-Одеса і Київ-Варшава.
Відзначимо, що саме по відношенню до варшавського напрямку Омелян говорив про євроколії. Потенційними інвесторами є китайські компанії.
"Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У тимчасовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - повідомив в травні Омелян.
До того повідомлялося, що саме Китай може розглянути можливість фінансування високошвидкісної залізниці в Україні.
У березні поточного року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун за підсумками візиту в Китай заявив, що отримав сигнали від китайської сторони про можливе фінансування будівництва високошвидкісної залізниці в Україні.
Відзначимо, що про необхідність будівництва нової залізниці з Одеси до Києва Володимир Омелян висловлювався і роком раніше. Омелян назвав відсутність такого повідомлення однією із значних проблем залізничної сфери на півдні країни.
Нагадаємо, що корейська компанія UNINK цікавиться проектом будівництва залізниці між Варшавою і Львовом.
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