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Київ веде переговори з європейськими компаніями, які можуть замінити Київенерго

Київ веде переговори з Fortum і Veolia про співпрацю при управлінні тепловими мережами
Київська міська держадміністрація веде переговори з Fortum Corporation (Фінляндія) і Veolia Environnement (Франція) про співпрацю при управлінні тепловими мережами.
Київ веде переговори з європейськими компаніями, які можуть замінити Київенерго Фото:moygrad.kiev.ua

"Після припинення дії угоди (з Київенерго з управління тепловими мережами – ред.) теплоенергетичний комплекс Києва переходить в муніципальне управління. В той же час місто здійснює пошук оптимальних і вигідних міській громаді шляхів і форм управління енергетичним комплексом, проводячи консультації з провідними європейськими операторами з управління енергетичними об'єктами (зокрема, Fortum і Veolia) про можливу співпрацю", - йдеться у відповіді КМДА на запит народного депутата Мустафи Найєма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодила проект рішення про розрив угоди КМДА з ПАТ "Київенерго" з управління тепловими мережами Києва з 27 квітня 2018 року
 
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09 06 2017 13:59
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