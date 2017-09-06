БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКиївська міська держадміністрація веде переговори з Fortum Corporation (Фінляндія) і Veolia Environnement (Франція) про співпрацю при управлінні тепловими мережами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ веде переговори з європейськими компаніями, які можуть замінити Київенерго
Київ веде переговори з Fortum і Veolia про співпрацю при управлінні тепловими мережами
Фото:moygrad.kiev.ua
"Після припинення дії угоди (з Київенерго з управління тепловими мережами – ред.) теплоенергетичний комплекс Києва переходить в муніципальне управління. В той же час місто здійснює пошук оптимальних і вигідних міській громаді шляхів і форм управління енергетичним комплексом, проводячи консультації з провідними європейськими операторами з управління енергетичними об'єктами (зокрема, Fortum і Veolia) про можливу співпрацю", - йдеться у відповіді КМДА на запит народного депутата Мустафи Найєма, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодила проект рішення про розрив угоди КМДА з ПАТ "Київенерго" з управління тепловими мережами Києва з 27 квітня 2018 року
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