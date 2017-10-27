Київ відреагував на заяву Путіна про відмову передачі Україні контролю над кордоном
Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
"На засіданні ТКГ українська сторона висловила занепокоєння нещодавньою заявою президента РФ, зробленою ним на Валдайському форумі, щодо того, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону", - йдеться у повідомленні.
Оліфер зазначила, що українська сторона вчергове передала ОРДЛО свої пропозиції щодо звільнення заручників.
Також українські представники обурилися черговим фактом агресії та обмеження свободи стосовно СММ ОБСЄ - 25 жовтня НЗФ ОРДО погрожували представникам місії важким кулеметом.
"Ми наполягаємо на цілковитому і безперешкодному доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.
Як відомо, українські представники гуманітарної підгрупи закликали Росію приєднатися до пошуку всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих на окупованих територіях.
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