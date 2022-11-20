Київ відвідав міністр оборони Нової Зеландії
Про це повідомляє Міноборони України.
"Я був радий вітати колегу Піні Хенаре у Києві. Ми обговорили наші спільні проекти, шляхи зміцнення обороноздатності та скоординували зусилля щодовідновлення після війни. Дякуємо за вашу готовність просувати інтереси України в Південно-Східній Азії", - зазначив Резніков.
Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили продовження Новою Зеландією місії з підтримки підготовки українських військ у Великій Британії до липня 2023 року.
У пресслужбі Міноборони Нової Зеланді підкреслили, що Хенаре був вражений стійкістю і рішучістю українського народу, а також його високим бойовим духом.
"Я підтверджую рішучу підтримку Новою Зеландією територіальної цілісності України та її народу, а також наше незмінне однозначне засудження російської агресії", - повідомив міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре.
Також повідомляється, що з початку вторгнення росії в Україну наприкінці лютого Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб та надала Україні понад 60 мільйонів доларів у вигляді військової, дипломатичної, правової та гуманітарної допомоги.
Резніков поінформував представників закордонної делегації про стан на фронті та розповів про успішні дії Сил оборони України та звільнення українських земель від окупантів на півдні країни.
Раніше повідомлялось, що 19 листопада прем'єр Великої Британії у Києві зустрівся з президентом України.
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