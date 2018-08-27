Київ встановив рекорд з кількості іноземних туристів, – КМДА

Цього року столиця майже наблизилася до рівня 2013 року

За інформацією Управління туризму і промоцій КМДА, Київ влітку 2018 року прийняв рекордну за останні чотири роки кількість туристів.

"У нас на цей рік план – 2 млн іноземних туристів. Цього року ми майже наблизилися до рівня 2013 року. Це літо стало рекордним за останні чотири роки. За півроку-2018 Київ відвідали понад 850 тис. іноземних туристів, тоді як за аналогічний період 2013 року – 660 тис.", – сказав начальник Управління Антон Тараненко на прес-брифінгу в понеділок, 27 серпня.

За словами Тараненка, "портрет" туристів Києва останніми роками змінився: якщо у 2013-2014 роках понад 50% із них були з Росії та пострадянських країн, то останнього року до п'ятірки вийшли Білорусь, Ізраїль, США, Німеччина і Туреччина.

"На перше місце вийшла Білорусь, і це виключно тому, що велика кількість білорусів приїжджає до Києва, селиться тут на добу-дві, а потім їде до берега Чорного моря, тобто, це короткостроковий туризм. Ізраїль зростає щороку, а завдяки поверненню круїзів до Києва до нас їдуть представники туристичного кластера США та Німеччини. Туреччина завжди в п'ятірці. Зростає також потік з Італії, Франції та Великої Британії", – зазначив начальник управління туризму КМДА.

За його даними, останнім часом збільшується сегмент іноземних leisure-туристів.

Як пояснив Тараненко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", співвідношення "традиційних" туристів до "подієвих" і бізнес-подорожуючих у першому півріччі-2018 становило 40% до 60%, тоді як у 2017 році бізнес-туризм становив 70% від усього потоку. За його словами, це вирівнює заповнюваність готелів в leisure-сезон (із травня по жовтень) і в традиційний тревел-бізнес-сезон (вересень-травень).

"Загалом готелі почуваються набагато краще, ніж у попередні роки. Середня заповнюваність із травня по вересень – 45-50%", – зазначив начальник управління туризму.

За його даними, заповнюваність тризіркових готелів і хостелів у Києві становила до 90%, що пояснюється низькою ціною – EUR10-50 за ніч. Заповнюваність чотиризіркових готелів була на рівні 65-70%, п'ятизіркових – 50-55%

"Звісно, на це вплинули заходи на кшталт фіналу Ліги чемпіонів, але це лише початок туристичного сезону – фінал був на початку травня. Увесь туристичний сезон у нас були заходи різного рівня, вони відбувалися на регулярній основі, при цьому туристичний потік зростав. "Подієвий туризм" є пріоритетним для Києва", – сказав Тараненко.

За його інформацією, туристичний збір Києва за підсумками 2018 року становитиме близько 30 млн грн.

"Наше управління підготувало дві поправки до закону, щоб збільшити процентну ставку туристичного збору: хочемо закріпити її не як 1% від суми (вартості нічного перебування туриста в готелі, – ред.), а прив'язати до мінімальної зарплати, як це роблять в Європі. Якщо ці поправки будуть прийняті, Київ зможе збирати понад 100 млн грн туристичного збору", – заявив він.

Тараненко також повідомив, що управління туризму КМДА запустило безкоштовну гарячу лінію для туристів із номером 6116. У планах – встановити в місті нові туристичні пілони та покажчики, а також взяти участь у трьох туристичних виставках у Сінгапурі, Лондоні та Барселоні.

Нагадаємо, за даними Центру розвитку туризму, влітку 2018 року пляжні курорти України заповнені майже повністю.